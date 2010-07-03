В Москве угрожавший взорвать дом мужчина напал с баллончиком на полицейских

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина в маске на Ленинском проспекте брызнул из баллончика в полицейских. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Москве.

По словам собеседника агентства, сотрудники полиции выехали на место ЧП после выкриков мужчины о том, что он взорвет близлежащие дома. Злоумышленник напал на прибывших полицейских и распылил из баллончика неустановленное вещество.

После произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

В сентябре мужчина в состоянии алкогольного опьянения распылил газовый баллончик в сотрудников полиции. В результате сотрудники полиции получили химические ожоги глаз. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

