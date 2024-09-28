Пожар на предприятии в Брянской области локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС Брянской области"

Пожарные локализовали возгорание на деревообрабатывающем предприятии в поселке Локоть Брянской области. Об этом сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Информация о возможных пострадавших при пожаре, а также о причинах возгорания пока не сообщается.

О пожаре на деревообрабатывающем предприятии стало известно утром 28 сентября. Огонь охватил два здания по производству поддонов, готовой продукции и пиломатериалов.

Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Всего для тушения огня задействованы 64 специалиста и 21 единица техники МЧС.