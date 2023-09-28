Площадь пожара на складе в Ташкенте составила 10 тыс квадратных метров

Фото: телеграм-канал SHOT

Площадь возгорания на таможенном складе в Ташкенте, где в ночь на 28 сентября прогремел взрыв, составила порядка 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД Узбекистана.

"28 сентября текущего года в 02:43 (00:43 по московскому времени. – Прим. ред.) на складе, расположенном на земельном участке площадью 18,4 гектара, <...> вспыхнул пожар площадью около 10 000 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв и последовавшее за ним возгорание привели к повреждениям соседних зданий, в том числе окон, а также расположенных поблизости транспортных автомобилей.

В ночь на 28 сентября мощный взрыв прогремел в районе таможенного склада, расположенного недалеко от аэропорта Ташкента. Он привел к возгоранию, которое позже удалось локализовать. Предполагается, что причиной взрыва стал удар молнии.

В результате происшествия погиб мальчик 2006 года рождения. Также 162 человека пострадали, 24 из них потребовалась госпитализация. При этом состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.



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