В Москве задержали троих человек за нарушение ПДД и попытку нападения на семью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские полицейские задержали водителя и двух его пассажиров, которые грубо нарушали ПДД и пытались спровоцировать дорожный конфликт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Ранее в сети появилось видео, на котором водитель белой иномарки после перестроения BMW, предварительно, на шоссе Энтузиастов, начал обгонять и подрезать его на дороге, выкрикивая различные оскорбления.

После этого в какой-то момент из белой иномарки вышли трое мужчин и попытались напасть на семейную пару в BMW, однако последним удалось уйти от преследования.

Правонарушители были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что в центре Москвы пассажир-безбилетник напал на контролеров. Следователи по ЦАО столицы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

До этого следователи завели уголовное дело из-за избиения мужчины, который вступился за жену перед хулиганами, рядом с торговым центром в Щелкове.

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