СК возбудил уголовное дело после нападения безбилетника на контролеров в центре Москвы

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В центре Москвы пассажир-безбилетник напал на контролеров. Следователи по ЦАО столицы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

26 сентября мужчина зашел в общественный транспорт, но платить за проезд не собирался. К нему подошли сотрудники ГКУ "Организатор перевозок", затем начался конфликт. Безбилетник напал на работника учреждения, а также сотрудницу Мосгортранса. После инцидента мужчина скрылся.

Нарушителя уже задержали. Им оказался 40-летний уроженец Средней Азии, ему предъявлено обвинение.

Также в ходе расследования правоохранители установили, что обвиняемый был на территории столичного региона, нарушая миграционное законодательство. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор мужчинам, которые напали на московских контролеров. Один толкнул сотрудницу на станции метро "Савеловская", отчего та упала и ударилась об ограждения, второй – укусил контролера за руку в автобусе.