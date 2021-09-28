Авария с участием самоката произошла на Зацепском Валу

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием самоката произошла на улице Зацепский Вал в Москве. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"На улице Зацепский Вал в районе дома 2 авария с участием самоката. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются", – заявили в ведомстве.

По информации Дептранса, на данный момент занята одна полоса движения на внутренней стороне Садового кольца в сторону пересечения с Дубининской улицей.

Проезд автотранспорта возможен по четырем другим полосам.

Ранее в сентябре в Даниловском районе Москвы водитель легкового автомобиля сбил 12-летнего мальчика на самокате. Сообщалось, что инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Мастеркова.