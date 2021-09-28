Авария с участием самоката произошла на Зацепском Валу

16:25
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Авария с участием самоката произошла на улице Зацепский Вал в Москве. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"На улице Зацепский Вал в районе дома 2 авария с участием самоката. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются", – заявили в ведомстве.
По информации Дептранса, на данный момент занята одна полоса движения на внутренней стороне Садового кольца в сторону пересечения с Дубининской улицей.
Проезд автотранспорта возможен по четырем другим полосам.
Ранее в сентябре в Даниловском районе Москвы водитель легкового автомобиля сбил 12-летнего мальчика на самокате. Сообщалось, что инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Мастеркова.
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