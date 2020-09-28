Природный пожар под Воронежем ликвидирован – МЧС

28 сентября, 21:55
Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области
На территории Воронежской области ликвидирован крупный природный пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону, передает РИА Новости.
Отмечается, что площадь пожара достигла 130 гектаров.
Ранее в регионе ликвидировали еще два ландшафтных пожара. Возгорание площадью 50 гектаров потушили у села Медовка, а также у поселка Новоподклетного (25 гектаров).
Возгорания под Воронежем появились в воскресенье, 27 сентября. Для их ликвидации были задействованы спасатели из Тулы и Липецка. В первые часы с возгоранием боролись 75 человек.
Пожары под Воронежем помогут тушить спасатели из Тулы и Липецка
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: