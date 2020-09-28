Природный пожар под Воронежем ликвидирован – МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области

На территории Воронежской области ликвидирован крупный природный пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону, передает РИА Новости.

Отмечается, что площадь пожара достигла 130 гектаров.

Ранее в регионе ликвидировали еще два ландшафтных пожара. Возгорание площадью 50 гектаров потушили у села Медовка, а также у поселка Новоподклетного (25 гектаров).

Возгорания под Воронежем появились в воскресенье, 27 сентября. Для их ликвидации были задействованы спасатели из Тулы и Липецка. В первые часы с возгоранием боролись 75 человек.

