Россиянин потерял 7,8 млн рублей после просмотра рекламы в приложении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Житель Инты Республики Коми приехал к дочери в Вологодскую область и, посмотрев рекламу во время игры на телефоне, потерял 7,8 миллиона рублей. Об этом управление МВД РФ по региону сообщило на сайте.

По данным ведомства, мужчина перешел по рекламе международной биржи, предлагавшей заработок на инвестициях, и заполнил заявку. Затем с ним связались сотрудники компании и помогли установить приложение. Сначала россиянин вложил свои накопления в размере четырех миллионов рублей. Еще около двух миллионов он взял в долг у друга.

Правоохранители указали, что позже пострадавший решил снять сумму, однако ему заявили, что для этого нужно инвестировать еще 10 тысяч долларов, из-за чего мужчина взял кредит. Также ему рекомендовали найти доверенное лицо, и он обратился к сестре, чтобы через ее банковский счет вывести деньги. Та, услышав рассказ брата, сказала ему, что он стал жертвой мошенников. Всего россиянин "вложил" 7,8 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Полицейские уже ищут злоумышленников.

Ранее юноша из Южной Кореи по имени Арсений Кий выманил у москвичек почти 250 тысяч рублей. Молодого человека отправили в СИЗО.

По версии полицейских, Кий находил жертв на сайтах знакомств, признавался им любви, а затем по отработанной схеме просил отправить денег. Подозреваемый также рассказывал девушкам, что у него сломался телефон, и просил купить ему новый, ссылаясь на финансовые проблемы.