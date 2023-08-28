Жительница Красногорска рассказала, что пожар в доме был очень сильным

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Жительница Красногорска Анастасия, которая был свидетелем пожара в четырехэтажном жилом доме, рассказала, что возгорание было очень сильным. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Пламя было размером с соседний дом. Судя по новостям, сгорела крыша и одна квартира", – заявила она.

Как утверждает женщина, из здания эвакуировали практически всех жильцов. О пострадавших, добавляет Анастасия, пока нет информации. При этом, по ее словам, огонь потушили довольно оперативно, но над домом все еще наблюдается белый дым.

"Между приездом пожарных и полным затуханием пожара были считаные минуты", – отметила женщина.

В министерстве экологии и природопользования подмосковного Красногорска ТАСС сообщили, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ из-за пожара не было обнаружено.

О возгорании в квартире на четвертом этаже жилого дома стало известно примерно в 11:00. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь перебросился на чердак и кровлю здания. На фоне произошедшего из дома эвакуировали 30 человек, включая 5 детей. К ликвидации пожара привлекли 6 единиц техники и 23 человек. Возгоранию присвоили первый ранг сложности.

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