Металлическая сетка упала на ребенка на северо‑востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Металлическая сетка ограждения спортивной площадки упала на маленькую девочку на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Металлическая сетка упала на 7-летнюю девочку на детской площадке на улице Грекова", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенку потребовалась медицинская помощь и госпитализация.

В настоящее время по факту инцидента организована проверка. Правоохранители оценят соблюдение законодательства при содержании и эксплуатации площадки.

Ранее в подмосковном поселке Деденево 10-летний мальчик погиб катаясь с горкой. Причиной трагедии стало ее опрокидывание. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело.

