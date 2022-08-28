Система ПВО сработала в Севастополе

Фото: Минобороны РФ

Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе в воскресенье вечером. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес", – написал он.

По словам чиновника, ситуация находится под полным контролем.

В последние недели в Севастополе система ПВО неоднократно срабатывала из-за дронов. Последний раз это случилось 23 августа. Тогда глава Севастополя отмечал, что поводов для беспокойства нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

