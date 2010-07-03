Вертолет МАЦ доставил в больницу пострадавшего в ДТП на Варшавском шоссе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего в ДТП на Варшавском шоссе, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Авария произошла в районе дома 59. Там столкнулось три автомобиля, некоторые пострадавшие оказались заблокированы.

Во время перелета пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада. Состояние пациента не уточняется.

В ночь на пятницу грузовик перевернулся на МКАД в районе Каширского шоссе. В связи с ДТП было затруднено движение.