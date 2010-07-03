Девять человек пострадали в ДТП с автомобилем BlaBlaCar под Волгоградом

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

На трассе под Волгоградом опрокинулся автомобиль, зарегистрированный в сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar. В результате ДТП водитель и восемь пассажиров пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Как уточняется, инцидент произошел в 05:40 по местному времени (04:40 мск). Минивен, который следовал из Астрахани в Москву, врезался в поливную трубу. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте при въезде в Волгоград из Светлоярского района.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Все пострадавшие были госпитализированы в волгоградскую больницу № 15. В областном комитете здравоохранения агентству сообщили, что трое пострадавших находятся в реанимации, четверо в травматологии, двое в нейрохирургическом отделении, один пострадавший в крайне тяжелом состоянии.

Ранее на 93-м километре МКАД в районе Ярославского шоссе столкнулись два грузовика. В результате ДТП пострадал один человек.