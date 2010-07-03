Движение на МКАД в районе Каширского шоссе полностью восстановлено

Фото: Агентство Москва

На МКАД в районе Каширского шоссе восстановили движение после ДТП, передает Twitter-аккаунт "Московский транспорт".

Проезжая часть освобождена, движение восстановлено — Московский транспорт (@DtRoad) 28 августа 2019 г.



Ранее стало известно, что на 24-м километре внешней стороны МКАД в районе Каширского шоссе перевернулся грузовик. Были перекрыты третий, четвертый, пятый ряды внутренней стороны и четвертой, пятый ряды внешней стороны.