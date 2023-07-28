В Москве лента эскалатора метро зажала ногу маленького мальчика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Лента эскалатора в столичном метро зажала ногу ребенка дошкольного возраста, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

ЧП произошло около 11:45 на эскалаторе в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды". В ведомстве подчеркнули, что мальчик 3–4 лет пострадал из-за невнимательности родителей.

Эскалатор немедленно остановили. Сотрудники станции освободили ногу ребенка и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оказали мальчику необходимую помощь, серьезных повреждений у него нет. От госпитализации родители отказались.

В Дептрансе призвали родителей быть внимательными со своими детьми на всех этапах поездки, соблюдать правила пользования метрополитеном и правила безопасного поведения.

Ранее школьник упал с эскалатора в ТЦ в Тольятти Самарской области. Пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Следственное управление СК РФ по Самарской области сообщило о проведении проверки. Как отмечает ведомство, в результате падения с эскалатора травмы получил 12-летний мальчик.

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