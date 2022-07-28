Воронежская полиция проверит видео с осквернением могил на кладбище

Фото: телеграм-канал SHOT

Полиция в Воронежской области проверяет видео, на котором молодой человек оскверняет могилы на кладбище, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как молодой человек танцует на могиле и целуется с другим юношей. Этот перформанс произошел на одном из воронежских кладбищ.

Сотрудники полиции устанавливают место, где была сделана видеозапись, а также лицо, причастное к совершению противоправных действий. По результатам проверки будет дана правовая оценка указанным на видео действиям.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет заинтересовался танцами на пилоне возле арт-объекта "Ротонды памяти и славы" в Красноярске, посвященного Великой Отечественной войне.

В СМИ распространилось видео, на котором видно, как девушка танцует на пилоне. Правоохранители намерены провести проверку по данному инциденту.