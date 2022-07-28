Воронежская полиция проверит видео с осквернением могил на кладбище

17:07
Фото: телеграм-канал SHOT
Полиция в Воронежской области проверяет видео, на котором молодой человек оскверняет могилы на кладбище, сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как молодой человек танцует на могиле и целуется с другим юношей. Этот перформанс произошел на одном из воронежских кладбищ.
Сотрудники полиции устанавливают место, где была сделана видеозапись, а также лицо, причастное к совершению противоправных действий. По результатам проверки будет дана правовая оценка указанным на видео действиям.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет заинтересовался танцами на пилоне возле арт-объекта "Ротонды памяти и славы" в Красноярске, посвященного Великой Отечественной войне.
В СМИ распространилось видео, на котором видно, как девушка танцует на пилоне. Правоохранители намерены провести проверку по данному инциденту.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: