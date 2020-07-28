В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 13 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Ранее отмечалось, что Москва занимает 18-е место по количеству новых случаев коронавируса в РФ. Так, в столице число новых случаев инфицирования составляет 5,32 на 100 тысяч человек.

В целом по России наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев заболевания коронавирусом. Как говорится в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ежедневный темп прироста – 0,6 процента.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 16,1 миллиона случаев заражения, более 646 тысяч человек скончалось. В России выявлено 823 515 случаев COVID-19, вылечились 612 217 человек, скончались 13 504.