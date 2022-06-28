Взрывы прогремели в порту Бердянска при утилизации боеприпасов

19:58
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Взрывы прогремели в порту Бердянска при разминировании, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы – наследство от террористов (Владимира. – Прим. ред.) Зеленского", – написал Рогов в своем телеграм-канале, уточнив, что порт в ближайшее время заработает в плановом режиме.
Ранее сообщалось, что российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР. По данным Минобороны, были проверены 35 зданий, в числе которых 13 социально-значимых объектов. Также саперы осмотрели один мост и 9,64 километра дорог.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Специалисты РФ продолжают разминировать населенные пункты Харьковской области
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