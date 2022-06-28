Женщина заморила голодом больного четырехлетнего сына на Камчатке

14:07
Фото: kamchatka.sledcom.ru
Следователи предъявили обвинение 35-летней женщине, которая заморила голодом четырехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.
Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности и в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. По данным следствия, местная жительница знала, что ее ребенок нуждается в специальном уходе из-за врожденного заболевания слизистой оболочки тонкого кишечника. При этом с сентября по декабрь 2021 года она злоупотребляла спиртными напитками и не оказывала должного внимания здоровью ребенка, не соблюдала строгую диету, необходимую сыну. В результате это привело к крайнему истощению ребенка и наступлению смерти.
"В ходе предварительного следствия назначены и проведены две судебные медицинские экспертизы, в том числе одна с участием нескольких медицинских работников. При этом оба исследования установили, что смерть ребенка вызвана прогрессирующим ухудшением состояния здоровья на фоне неправильного и недостаточного питания малолетнего", – говорится в сообщении.
Следователи также выяснили, что даже при явных внешних признаках ухудшения здоровья ребенка женщина не вызвала врачей и не обратилась в медицинское учреждение.
Ранее СУСК РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в результате падения из окна жилого дома на северо-востоке столицы. По данным следствия, инцидент произошел 27 июня, трехлетний ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал с высоты 8-го этажа. От полученных травм он скончался.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: