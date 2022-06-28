Женщина заморила голодом больного четырехлетнего сына на Камчатке

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Следователи предъявили обвинение 35-летней женщине, которая заморила голодом четырехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности и в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. По данным следствия, местная жительница знала, что ее ребенок нуждается в специальном уходе из-за врожденного заболевания слизистой оболочки тонкого кишечника. При этом с сентября по декабрь 2021 года она злоупотребляла спиртными напитками и не оказывала должного внимания здоровью ребенка, не соблюдала строгую диету, необходимую сыну. В результате это привело к крайнему истощению ребенка и наступлению смерти.

"В ходе предварительного следствия назначены и проведены две судебные медицинские экспертизы, в том числе одна с участием нескольких медицинских работников. При этом оба исследования установили, что смерть ребенка вызвана прогрессирующим ухудшением состояния здоровья на фоне неправильного и недостаточного питания малолетнего", – говорится в сообщении.

Следователи также выяснили, что даже при явных внешних признаках ухудшения здоровья ребенка женщина не вызвала врачей и не обратилась в медицинское учреждение.

Ранее СУСК РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в результате падения из окна жилого дома на северо-востоке столицы. По данным следствия, инцидент произошел 27 июня, трехлетний ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал с высоты 8-го этажа. От полученных травм он скончался.

