В ЯНАО завели дело на шашлычника, облившего людей жидкостью для розжига

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После проверки публикаций СМИ о том, что шашлычник в городе Тарко-Сале на Ямале случайно облил людей горящей жидкостью для розжига, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Уточняется, что инцидент произошел 9 мая во время гуляний. По сообщениям СМИ, жидкость для розжига, которую мангальщик подливал в мангал, выплеснуло ветром на людей. В результате беременная женщина получила ожоги и потеряла ребенка.



"Пуровским межрайонным следственным отделом по результатам доследственной проверки, организованной по публикации, размещенной в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", – сказано в сообщении.

По данным следствия, пострадавшая получила ожоги, повлекшие легкий вред здоровью. Также будет проведена экспертиза, которая позволит установить, действительно ли беременность была прервана из-за происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге 81-летний пенсионер загорелся, сидя на скамейке. В момент происшествия он курил сигарету.

Инцидент произошел в Кировском районе города. Пострадавшего доставили в больницу и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. У мужчины зафиксированы ожоги шеи, ушей, груди, рук и паха.

