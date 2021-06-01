Прокуратура столицы начала проверку после получения ожогов подростком в салоне красоты

10:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прокуратура начала проверку после того, как подросток получил химический ожог шеи и головы во время окрашивания волос в салоне красоты на западе столицы, сообщает Агентство "Москва".
Несовершеннолетний обратился в салон красоты, расположенный в торговом центре на проспекте Вернадского вечером 28 мая. После окрашивания 16-летнему мальчику потребовалось медицинская помощь, врачи диагностировали у него химические ожоги головы и шеи.
В рамках проверки прокуратура установит все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее правоохранители начали проверку после отравления женщины парами хлора в бане на юго-западе Москвы. Москвичка после посещения бани на Веневской улице почувствовала себя плохо и вызвала скорую.
Медики диагностировали у нее ингаляционное отравление парами хлора и ожоги гортани и увезли в больницу.
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