Полиция прокомментировала взрыв в центре Лондона

Фото: twitter.com/LondonFire

Пожар, который произошел в центре Лондона у станции Elephant&Castle, не является следствием терроризма, заявила полиция британской столицы.

"Инцидент не связан с терроризмом", – приводит РИА Новости заявление ведомства.

Пожар начался около 16:00 по московскому времени. На кадрах, снятых очевидцами, виден столб черного дыма, кроме того, были слышны хлопки.

В тушении возгорания задействованы порядка 70 пожарных и 10 специализированных машин. Уточняется, что горят коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка.

Ранее на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии в среду, 23 июня, произошел пожар. Уточняется, что случилось возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.

