Данные о якобы варившей котят пенсионерке проверят в Ростовской области

12:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция организовала проверку после публикаций СМИ о женщине из города Шахты Ростовской области, которая якобы держала дома десятки котят и варила их, сообщает РИА Новости.
В прессе писали, что пенсионерка разделывала и варила котят у себя дома. Также в интернете появилось видео, на котором в квартире видны горы мусора и кастрюля. Голос за кадром говорит, что в ней находятся фрагменты останков котят.
Отмечается, что женщина либо ела это сама, либо скармливала другим животным. О ситуации на минувших выходных узнала соседка.
Уже известно, что в квартире у женщины нашли 37 котят в возрасте от 1 до 1,5 месяца. Питомцев забрали волонтеры. В доме организовали дезинфекцию, а также вакцинацию от бешенства всех кошек и собак.
Ранее сообщалось, что в Находке местный житель выкинул с балкона пятого этажа пятимесячного щенка, полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
К правоохранителям обратилась соседка мужчины, которая сообщила, что собака погибла. Полицейские установили личность злоумышленника – им оказался 48-летний местный дворник. По данным МВД, он находился в нетрезвом состоянии.
Задержанный рассказал, что щенка по кличке Мишка он подобрал в трехмесячном возрасте, а свой жестокий поступок объяснил тем, что животное испортило обои и линолеум, а также разорвало мешок с картошкой.
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