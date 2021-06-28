Данные о якобы варившей котят пенсионерке проверят в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция организовала проверку после публикаций СМИ о женщине из города Шахты Ростовской области, которая якобы держала дома десятки котят и варила их, сообщает РИА Новости.

В прессе писали, что пенсионерка разделывала и варила котят у себя дома. Также в интернете появилось видео, на котором в квартире видны горы мусора и кастрюля. Голос за кадром говорит, что в ней находятся фрагменты останков котят.

Отмечается, что женщина либо ела это сама, либо скармливала другим животным. О ситуации на минувших выходных узнала соседка.

Уже известно, что в квартире у женщины нашли 37 котят в возрасте от 1 до 1,5 месяца. Питомцев забрали волонтеры. В доме организовали дезинфекцию, а также вакцинацию от бешенства всех кошек и собак.

Ранее сообщалось, что в Находке местный житель выкинул с балкона пятого этажа пятимесячного щенка, полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

К правоохранителям обратилась соседка мужчины, которая сообщила, что собака погибла. Полицейские установили личность злоумышленника – им оказался 48-летний местный дворник. По данным МВД, он находился в нетрезвом состоянии.

Задержанный рассказал, что щенка по кличке Мишка он подобрал в трехмесячном возрасте, а свой жестокий поступок объяснил тем, что животное испортило обои и линолеум, а также разорвало мешок с картошкой.