В Приморском крае мужчина выкинул из окна пятимесячного щенка

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В Находке местный житель выкинул с балкона пятого этажа пятимесячного щенка, полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

К правоохранителям обратилась соседка мужчины, которая сообщила, что собака погибла. Полицейские установили личность злоумышленника – им оказался 48-летний местный дворник. По данным МВД, он находился в нетрезвом состоянии.

Задержанный рассказал, что щенка по кличке Мишка он подобрал в трехмесячном возрасте, а свой жестокий поступок объяснил тем, что животное испортило обои и линолеум, а также разорвало мешок с картошкой.

Ранее СК организовал проверку после того, как в приморском городе Артеме на ребенка напала собака. Ответственность за присмотром за бездомными животными лежит на администрации Артемовского городского округа, но мер по надлежащему присмотру со стороны должностных лиц администрации принято не было.