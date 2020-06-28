Причина срабатывания сигнализации в Институте космических исследований устанавливается МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники экстренных служб начали проверку после того, как в столичном Институте космических исследований сработала сигнализация о пожаре. Директор института Анатолий Петрукович уточнил, что взрыва не было, передает РИА Новости.

"Сработала сигнализация, приехали пожарные и ищут причину. Пока ничего не нашли", – объяснил Петрукович.

Директор учреждения добавил, что речи о взрыве, о котором говорилось в СМИ, не идет. Кроме того, в ГУ МЧС по городу пояснили, что ничего серьезного на территории института не случилось. Работники подразделения, направленные на место, уже покинули его.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Подольске. В результате случившегося никто не пострадал.