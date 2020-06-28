Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Подольске

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Сотрудникам пожарных служб удалось ликвидировать открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске.

Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, ликвидация огня произошла в 23:55.

"Объявлена ликвидация открытого горения", – подтвердили ТАСС в пресс-службе.

Известно, что ранее в 22:37 пожарным удалось локализовать пожар на площади в 3 тысячи квадратных метров. При этом произошло обрушение части крыши строения.

В результате случившегося никто не пострадал. На место происшествия была выдвинута лаборатория для замеров ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе.

Сообщение о пожаре в ангаре в Подольске появилось в субботу, 27 июня. Возгорание случилось по адресу: Домодедовское шоссе, дом 14.

Уточнялось, что для тушения были привлечены 52 человека и 16 единиц техники.