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Пожар произошел в ангаре в Подольске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Его площадь достигла 3 тысяч квадратных метров. В настоящий момент угроза дальнейшего распространения огня ликвидирована.

"Ангар горит по всей площади, которая составляет 3 тыс. кв. метров. Угроза распространения огня снята", – рассказали ТАСС в пресс-службе.

Пожар произошел по адресу: Подольск, Домодедовской шоссе, дом 14. По прибытия первого пожарного подразделения площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. К тушению привлекли 52 человека и 16 единиц техники.

Ранее на юго-востоке Москвы пожар произошел в гаражах во дворе одного из жилых домов. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров.