Москвичи пожаловались на запах гари на юге города

Жители южного округа столицы пожаловались на запах гари
Москвичи жалуются на сильный запах гари, который, по их мнению, доносится из Подмосковья, сообщает телеканал Москва 24.
Между Рязанской и Московской областями торфяные поля горят больше недели. Жители Егорьевского района бьют тревогу, а некоторые покидают свои дома.
Пожары тушат военные самолеты и авиация МЧС. Также к району возгорания направили спецтехнику.
По словам директора Егорьевского филиала ГКУ "Мособллес", на месте работали пять пожарных машин, две насосные станции, 40 сотрудников МЧС, десять работников лесхоза.
За ситуацией следят диспетчеры службы лесничества в режиме онлайн.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Подмосковья произошел лесной пожар, площадь которого составила 80 гектаров.
19 июня лесной пожар с территории Рязанской области перешел на территорию Белоомутского лесничества в Луховицах. Лес вспыхнул в труднодоступном болотистом месте, где сложно использовать тяжелую инженерную технику.
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