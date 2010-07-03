Опубликовано видео последствий пожара в парке "Лосиный остров"

Фото: телеканал "Звезда"

Кадры последствий масштабного пожара в национальном парке "Лосиный остров" появились в Сети. Видео публикует телеканал "Звезда".

На записи видно, что спасателям удалось полностью ликвидировать огонь. Площадь пожара составляла более 1 тысячи квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали более 40 человек и 14 единиц техники. В настоящие момент, по данным Минприроды, происходит задымление от испарения влаги.

В пресс-службе национального парка указали, что лесные насаждения при пожаре не пострадали, а сгорели только порубочные остатки и штабеля с бревнами. В руководстве "Лосиного острова" считают, что причиной инцидента мог стать поджог, так как деревья были облиты горючей жидкостью. Уточняется, что в общей сложности сгорело 3,2 тысячи кубометров древесины.



Видео: телеканала "Звезда"

"Умершие деревья были распилены и складированы вдоль дороги, подготовлены к вывозу. Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли", – указывает директор парка Игорь Сарафанов. Он также отметил, что окончательный вывод о случившемся будет сделан после результатов работы экспертов от пожарной службы.

Специалисты, прибывшие на место происшествия, не зафиксировали превышения уровня вредных веществ.

Площадь национального парка – 116 квадратных километров. Часть парка расположена на территории столицы, часть – в Московской области.

