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09:51

В Минприроды назвали причину пожара в парке "Лосиный остров"

происшествия пожар

09:51

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Фото: vk.com/losiny_ostrov

В Минприроды РФ заявили, что в качестве основной причины пожара в парке "Лосиный остров" рассматривается поджог.

"На территории парка проводились работы по очистке от сухостоя и деревьев, уничтоженных короедом-типографом в 2018 году. Умершие деревья были распилены и складированы вдоль дороги, подготовлены к вывозу. Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли", – цитирует ТАСС руководителя национального парка Игоря Сарафанова.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось ликвидировать пожар на территории заповедника в районе квартала Пехра-Покровское. Возгорание произошло всего в нескольких километрах от жилых домов в Балашихе. В региональном главке МЧС РФ уточнили, что на месте происшествия проведено пять замеров воздуха – превышения ПДК вредных веществ не обнаружено.

В пресс-службе заповедника уточнили, что ущерб лесным насаждениям не нанесен, сгорело 3,2 тысячи кубометров древесины (порубочных остатков). Возбуждено дело по ст.8.32 КоАП РФ за нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу.

Возгорание произошло в зоне санитарной вырубки леса в заповеднике. Горели порубочные остатки и штабеля с бревнами. По предварительным данным, пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали возгорание в парке "Лосиный остров"

происшествия пожар

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