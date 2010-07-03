Площадь лесного пожара в Подмосковье достигла 80 га

Тушение лесного пожара на юго-востоке Подмосковья продолжается. Площадь возгорания достигла 80 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.
Как уточнили в ведомстве, 19 июня лесной пожар с территории Рязанской области перешел на территорию Белоомутского лесничества в Луховицах. "По оперативной информации по состоянию на 21 июня, площадь пожара составляет примерно 80 гектаров", – сказано в сообщении пресс-службы.
Как пояснили в ведомстве, лес горит в труднодоступном болотистом месте, где сложно использовать тяжелую инженерную технику. Огонь продолжают тушить вертолеты Ми-8.
Отмечается, что в тушении участвуют 30 единиц техники и 68 сотрудников подмосковного главка МЧС, Минобороны, комитета лесного хозяйства и других ведомств. Как подчеркнули в пресс-службе, ситуация находится под контролем и пожар не представляет угрозы для населенных пунктов.
Площадь лесного пожара в Подмосковье достигла 80 гектаров
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