Площадь лесного пожара в Подмосковье достигла 80 га

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тушение лесного пожара на юго-востоке Подмосковья продолжается. Площадь возгорания достигла 80 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.

Как уточнили в ведомстве, 19 июня лесной пожар с территории Рязанской области перешел на территорию Белоомутского лесничества в Луховицах. "По оперативной информации по состоянию на 21 июня, площадь пожара составляет примерно 80 гектаров", – сказано в сообщении пресс-службы.

Как пояснили в ведомстве, лес горит в труднодоступном болотистом месте, где сложно использовать тяжелую инженерную технику. Огонь продолжают тушить вертолеты Ми-8.

Отмечается, что в тушении участвуют 30 единиц техники и 68 сотрудников подмосковного главка МЧС, Минобороны, комитета лесного хозяйства и других ведомств. Как подчеркнули в пресс-службе, ситуация находится под контролем и пожар не представляет угрозы для населенных пунктов.