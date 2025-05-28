Шесть человек задержаны за мошенничество в автосалонах на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители вместе с российскими спецслужбами задержали шестерых участников организованной группы по подозрению в мошенничестве под видом предпринимательской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, злоумышленники от лица трех крупных автосалонов на юге Москвы продавали по выгодной цене новые и подержанные машины различных марок, в том числе премиум-класса. Объявления они публиковали на специально разработанном сайте и на популярных интернет-платформах.

Уже в офисах автоцентров менеджеры воздействовали на психику людей, убеждали их в необходимости оформления кредита на невыгодных условиях, а также тянули время заключения сделок, для того чтобы снизить бдительность своих клиентов.

Кроме того, во время подписания договора купли-продажи цена на автомобили сильно увеличивалась из-за навязанных дополнительных услуг. Иногда купленные машины и вовсе были неисправны, добавила Волк.

Сотрудники МВД и ФСБ России вместе с Росгвардией провели на территории столичного региона свыше 20 обысков, в рамках которых изъяли более 180 миллионов рублей, бухгалтерскую документацию, средства связи, компьютерную технику и иные предметы.

По факту произошедшего возбуждено 19 уголовных дел по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой. Все они соединены в одно производство. Шестеро злоумышленников, по словам Волк, уже арестованы.

Ранее сотрудники полиции задержали в Москве 18 человек, которых подозревают в совершении мошеннических действий с автокредитованием. Установлено, что в период с 2021 по 2022 год аферисты обращались в банки для получения автокредитов, предоставляя при этом фиктивные документы о работе и заработке.

После того как им выдавали средства, злоумышленники покупали дорогие машины, но не выплачивали кредит. Автомобили подозреваемые перепродавали в другие регионы России и страны ближнего зарубежья. В результате 11 банкам был причинен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества.

