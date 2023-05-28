Украинский дрон атаковал зернохранилище в Шебекинском округе Белгородской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Муром Шебекинского округа Белгородской области. Также зернохранилище было атаковано дроном, в результате чего пробило крышу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние", – уточнил он.

Глава региона отметил, что в селе повреждения получила линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте для устранения последствия обстрела.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Шебекинского округа Белгородской области. В Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий, отметил он. На территории произошло возгорание, пожарные расчеты приступили к тушению.

27 мая около 250 прилетов со стороны ВСУ зафиксировали в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате вражеских атак пострадали два человека. Административные здания были повреждены в населенных пунктах Майский и Октябрьский. Также девять раз обстрелу подвергся Белгородский район.