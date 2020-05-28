Пассажира рейса Сочи – Москва отправили под домашний арест за избиение попутчика

Фото: телеграм-канал "Типичный Сочи"

Суд постановил отправить под домашний арест мужчину, который напал на попутчика на авиарейсе из Сочи в Москву. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство на борту воздушного судна"). По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сообщила помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Инцидент произошел 24 мая после посадки лайнера в Домодедово. Мужчина 1986 года рождения сделал замечание молодому человеку 2001 года рождения, а тот на слова попутчика отреагировал агрессивно.

Ход расследования уголовного дела по данному инциденту поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Также ситуацию отслеживает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

