Полиция проверяет информацию об избиении человека в гипермаркете из-за маски

17:55
Фото: vk.com/tipichnaya.moskva
Охранники магазина "Карусель" в подмосковном Чехове избили покупателя. На мужчину напали из-за того, что он пришел за покупками без защитной маски, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Охранники сделали ему замечание, после чего началась драка. По версии охраны, пострадавший также пытался украсть товар", – утверждает собеседник. Согласно данным регионального главка МВД, 18 мая поступила информация от местной жительницы о краже из магазина. Кроме того, поступило сообщение об избиении человека по тому же адресу.
В связи с инцидентом в магазине начата проверка. С 12 мая на территории Подмосковья действует масочно-перчаточный режим. Особые меры приняты в целях профилактики распространения коронавируса. Люди должны носить маски и перчатки при посещении общественных мест.
Индивидуальные средства защиты будут необходимы также для поездок на транспорте. При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что власти региона не будут вводить санкции за отсутствие масок и перчаток.
Также магазинам на территории РФ разрешили не обслуживать на кассе посетителей, не имеющих при себе средств индивидуальной защиты.
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