Два человека пострадали при жесткой посадке самолета в Калмыкии

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В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. В результате инцидента пострадали два человека, сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

Собеседник агентства уточнил, что угрозы жизни пострадавших нет. На место ЧП выехали сотрудники оперативных служб.

Ранее в аэропорту Пулково совершил аварийную посадку Airbus A330 из Пекина, подавший сигнал об отказе двигателя. Всех пассажиров рейса благополучно высадили в терминал.