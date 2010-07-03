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00:09

Во Франции предупредили об усиленных проверках самолетов из России

транспорт безопасность за рубежом

00:09

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Фото: depositphotos/leonidp

Власти Франции предупредили посольство РФ о возможных усиленных проверках российских бортов в парижском аэропорту Шарль де Голль из-за сообщения о бомбе. Об этом рассказал ТАСС глава пресс-службы российской дипмиссии Сергей Паринов.

"В службу "Аэропортов Парижа" поступило сообщение по электронной почте, что на борту самолета Москва − Париж − взрывное устройство", − пояснил сотрудник посольства. "Два рейса "Аэрофлота", последовательно прилетевшие без проблем, были направлены на спецстоянку, пассажиры с небольшой задержкой после досмотра были выпущены, доставлены в аэропорт на автобусе, багаж также после досмотра выпущен", − добавил он. При этом Паринов подчеркнул, что пока никто из пассажиров не жаловался на усиленный досмотр.

Представитель пресс-службы аэропорта Шарль де Голль сообщил, что усиленный досмотр пройдут четыре рейса из России из-за анонимных угроз. По словам собеседника агентства, пока сообщения о наличии взрывчатки не подтвердились.

Ранее сообщалось, что вылет рейса Париж − Москва задержали для дополнительного осмотра борта. После того, как по прибытию в Париж все пассажиры благополучно покинули лайнер, французские правоохранительные органы и сотрудники "Аэрофлота" провели проверку воздушного судна.

транспорт безопасность за рубежом

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