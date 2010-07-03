Вылет рейса Париж − Москва задержали для дополнительного осмотра борта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вылет рейса "Аэрофлота" Париж − Москва задержали для дополнительного осмотра воздушного судна. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе перевозчика.

Как пояснили в авиакомпании, рейс "будет задержан из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де Голль". По расписанию рейс SU2463 должен был отправиться в Москву в 15:45, однако теперь он отложен до 18:15. Ожидается, что в Москву самолет прибудет в 22:54.

Ранее в аэропорт Шарль де Голль поступило анонимное сообщение. После этого французские правоохранительные органы и сотрудники "Аэрофлот" начали проверку лайнера, прилетевшего из Москвы в Париж. Как заверили в пресс-службе авиакомпании, все пассажиры благополучно покинули борт.