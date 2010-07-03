Сообщение о бомбе в самолете "Японских авиалиний" в Домодедове не подтвердилось

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрывчатки на борту самолета "Японских авиалиний" (JAL) в Домодедове, передает "Интерфакс".

Специалисты обследовали самолет. В аэропорту приняты дополнительные меры безопасности.

"При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", – сказали в пресс-службе.

В авиадиспетчерских службах уточнили, что сигнал о якобы заложенном на борту самолета взрывном устройстве поступил с украинского ip-адреса. Письмо с угрозами пришло на электронную почту.

Рейс Москва – Токио отложили. Пассажиров эвакуировали перед вылетом после анонимного сообщения о заложенном в самолете взрывном устройстве. Всего на борту было 298 пассажиров.