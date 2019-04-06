Вылет рейса Москва – Токио задержан из-за сообщения о "минировании"

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Вылет самолета из Домодедово в Токио задержали после анонимного сообщения о "минировании", передает РИА Новости.

Как рассказал представитель экстренных служб региона, вылет задержан для осмотра воздушного судна. На Boeing 787 из Москвы в Токио должны были вылететь 298 пассажиров. Все они находятся в зале ожидания аэропорта.

В подмосковной Балашихе сегодня нашли подозрительный предмет с проводами у входа в здание отделения полиции по улице Ленина. Его изъяли и вывезли для утилизации, поскольку служебная собака своим поведением показала наличие там взрывчатых веществ.