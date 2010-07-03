В аэропорту Парижа проверяют самолет из Москвы после анонимного сообщения

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В парижском аэропорту досматривают прилетевший из Москвы самолет "Аэрофлота" после анонимного сообщения. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе авиакомпании.

По информации "Аэрофлота", в аэропорт Шарля-де-Голля поступило анонимное сообщение. Французские правоохранители и представители авиакомпании приступили к проверке данной информации. "Все пассажиры уже покинули борт самолета", − уточнили в пресс-службе перевозчика.

Как пишут СМИ, неизвестный сообщил, что на борту воздушного судна якобы находится бомба.