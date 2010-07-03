Самолет из Пекина благополучно сел в Петербурге после сигнала об отказе двигателя

Самолет Airbus A330, следовавший из Пекина в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту Пулково после сигнала об отказе двигателя. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота северной столицы".
Как уточнили в пресс-службе, экипаж лайнера запросил аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей. На место оперативно прибыла аварийно-спасательная команда. "Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки", − подчеркнули представители воздушной гавани.
В компании отметили, что всех пассажиров рейса высадили в терминал и сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Источник в авиационных службах рассказал РИА Новости, что сначала экипаж Airbus A330 известил службы аэропорта о подозрении на возгорание в одном из двигателей. Однако впоследствии уточнил, что речь идет об отказе двигателя.
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