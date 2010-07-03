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18:27

Три пассажирских самолета опасно сблизились над Литвой

происшествия транспорт

18:27

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Фото: depositphoto/martinspurny

Сближение самолетов польской компании LOT, турецкой Corendon и тунисской Nouvelair не представляет угрозу для безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы Литвы.

"Согласно применяемым в Евросоюзе правилам оценки авиационных происшествий, случившееся ни к авариям, ни к опасным инцидентам не относится", – сказано в сообщении.

Три самолета были на высоте около 11 километров. Они летели на расстоянии друг от друга в 5 километров. Вертикальный интервал составлял не менее 200 метров.

Европейский стандарт эшелонирования на этой высоте составляет 300 метров. Инцидента удалось избежать благодаря успешной работе автоматических систем и персонала, подчеркнули авиадиспетчеры.

Ранее сообщалось, что британский грузовой Boeing 747 опасно приблизился к взлетавшему пассажирскому лайнеру в аэропорту Шереметьево. Позже эту информацию опровергли.

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происшествия транспорт

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