Три пассажирских самолета опасно сблизились над Литвой

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Сближение самолетов польской компании LOT, турецкой Corendon и тунисской Nouvelair не представляет угрозу для безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы Литвы.

"Согласно применяемым в Евросоюзе правилам оценки авиационных происшествий, случившееся ни к авариям, ни к опасным инцидентам не относится", – сказано в сообщении.

Три самолета были на высоте около 11 километров. Они летели на расстоянии друг от друга в 5 километров. Вертикальный интервал составлял не менее 200 метров.

Европейский стандарт эшелонирования на этой высоте составляет 300 метров. Инцидента удалось избежать благодаря успешной работе автоматических систем и персонала, подчеркнули авиадиспетчеры.

Ранее сообщалось, что британский грузовой Boeing 747 опасно приблизился к взлетавшему пассажирскому лайнеру в аэропорту Шереметьево. Позже эту информацию опровергли.