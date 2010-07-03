Информацию об опасном сближении самолетов в Шереметьеве опровергли

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Опасного сближения самолетов в аэропорту Шереметьево не было, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ, предоставляющей аэронавигационные услуги, Николай Ивашов сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

По его словам, возможность столкновения лайнеров отсутствовала.

Ранее в СМИ сообщалось, что британский широкофюзеляжный грузовой Boeing 747 опасно приблизился к взлетавшему пассажирскому лайнеру в столичном аэропорту Шереметьево. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечалось, якобы Boeing не сумел приземлиться с первой попытки и ушел на второй круг. Командир судна не учел при маневре взлетавший вблизи самолет рейсом "Москва – Пекин". В результате сработала система предупреждения об опасном сближении, самолетам удалось благополучно разойтись.