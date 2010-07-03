Опубликован отчет о крушении самолета с совладелицей S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) представило предварительный доклад о крушении самолета Epic-LT. В авиакатастрофе погибла совладелица S7 Наталия Филева.
В отчете содержатся показания диспетчеров, свидетелей, а также данные радаров, передает "News.ru".
По словам диспетчеров аэропорта Эгельсбаха, пилоту самолета были даны указания сделать левосторонний поворот при заходе на посадку.
Также в документе отмечается, что на половине разворота лайнер "нырнул" носом и врезался в землю.
Предполагается, что полное расследование ЧП займет около года.
Бизнес-джет марки Epic разбился 31 марта рядом с аэропортом Франкфурта-Эгельсбаха. На борту находились глава совета директоров S7 Group Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Все они погибли.
Ранее источник заявил, что к крушению самолета привела потеря скорости при заходе на посадку.
Сотрудники прокуратуры Дармштадта, которые провели вскрытие во Франкфурте, исключили "воздействие третьей стороны" при гибели находящихся на борту. Все они погибли в результате крушения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.