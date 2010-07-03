Опубликован отчет о крушении самолета с совладелицей S7

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Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) представило предварительный доклад о крушении самолета Epic-LT. В авиакатастрофе погибла совладелица S7 Наталия Филева.

В отчете содержатся показания диспетчеров, свидетелей, а также данные радаров, передает "News.ru".

По словам диспетчеров аэропорта Эгельсбаха, пилоту самолета были даны указания сделать левосторонний поворот при заходе на посадку.

Также в документе отмечается, что на половине разворота лайнер "нырнул" носом и врезался в землю.

Предполагается, что полное расследование ЧП займет около года.

Бизнес-джет марки Epic разбился 31 марта рядом с аэропортом Франкфурта-Эгельсбаха. На борту находились глава совета директоров S7 Group Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Все они погибли.

Ранее источник заявил, что к крушению самолета привела потеря скорости при заходе на посадку.

Сотрудники прокуратуры Дармштадта, которые провели вскрытие во Франкфурте, исключили "воздействие третьей стороны" при гибели находящихся на борту. Все они погибли в результате крушения.