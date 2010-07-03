Названа причина крушения самолета с совладелицей S7

К крушению самолета Epic, на котором разбилась председатель совета директоров S7 Наталья Филева, привела потеря скорости при заходе на посадку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
Критическая ситуация начала развиваться на четвертом развороте при заходе на посадку. Он выполнялся на высоте порядка 200-400 метров, что вдвое ниже нормы, и небольшом расстоянии от торца полосы.
"Внезапно в процессе маневрирования скорость упала ниже допустимых значений в крене, в который самолет неизбежно входит для того, чтобы выполнить разворот", – рассказал собеседник агентства.
Данные авионики показали, что в момент столкновения с землей автопилот был отключен. Из этого следует, что в критической ситуации пилот мог взять управление самолетом на себя, но не успел ничего предпринять.
К моменту столкновения с землей вертикальная скорость снижения могла составлять до 15 метров в секунду.
Турбовинтовой одномоторный самолет Epic LT RA-2151G потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне 31 марта.
На борту самолета находились трое россиян. Германская сторона пока не подтверждает имена погибших и намерена проводить анализ ДНК.
По данным российских СМИ, в катастрофе погибли председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
Ранее сотрудники прокуратуры Дармштадта, которые провели вскрытие во Франкфурте, исключили "воздействие третьей стороны" при гибели находящихся на борту. Все они погибли в результате крушения.
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