В Депсоцзащиты рассказали об избитом отчимом подростке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семье, в которой произошел конфликт между отчимом и подростком, будет оказана помощь от соцзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Там также уточнили, что мальчик на данный момент находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

"Сотрудники соцзащиты навестили семью. В квартире есть условия для жизни и развития ребенка. Специалисты пообщались с мамой мальчика и предложили всю необходимую помощь, включая психологическую", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, специалисты сообщили, что за социальной поддержкой данная семья ранее не обращалась.

Информация о госпитализированном 13-летнем ребенке после избиения отчимом ранее появилась в СМИ.

До этого сообщалось, что отчим в Новокузнецком районе Кемеровской области истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги.

По данному факту возбуждено дело по статье "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Следователи предъявили 32-летнему жителю Новокузнецкого района обвинение.