Скелет человека нашли в квартире на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В квартире жилого дома, расположенного на улице Дубнинской в Москве, обнаружили скелет человека. Об этом сообщается в телеграм-канале главка СК РФ по столице.

"По данному факту проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают соседей. В ближайшее время назначат судебно-медицинскую экспертизу, проинформировали в СК.

Ранее останки убитого 6 лет назад младенца нашли в Тамбове. Суд арестовал двух местных жителей, подозреваемых в совершении преступления.