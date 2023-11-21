Останки более 10 человек нашли под рестораном на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Человеческие скелетированные останки, среди которых десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов, нашли под столичным рестораном. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что останки обнаружили при проведении демонтажа подземных коммуникаций в 1-м Сетуньском проезде на глубине 3,5 метра. Предварительно, смерть этих людей наступила около 20–30 лет назад.

Никулинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проводимой по этому факту проверки. По обнаруженным останкам будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что скелетированные останки также нашли на востоке Москвы, недалеко от Большой Черкизовской улицы. Организована проверка, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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