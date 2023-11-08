Останки неизвестного человека обнаружили в парке на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Скелетированные останки неизвестного человека обнаружили в парке в районе Строгино на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК РФ.

"В настоящее время следователи столичного СК России осматривают место происшествия, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы", – уточнили в ведомстве.

По факту обнаружения 8 ноября останков неизвестного Хорошевским межрайонным следственным отделом СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по городу Москве проводится процессуальная проверка.

До этого стало известно об аналогичном случае, который произошел в Подмосковье. 7-го числа школьник обнаружил скелетированные останки человека возле школы в Серпухове. При нем были фрагменты одежды, а также документы мужчины 1974 года рождения.

При визуальном осмотре останков каких-либо повреждений не установлено. Про данному факту проводится проверка. Также следователи проверяют, могут ли быть связаны документы с этими останками.

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